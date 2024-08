Diamond League tappa a Losanna | dove vederlo e italiani in gara

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di lunedì 19 agosto 2024) Terminate le Olimpiadi a Parigi 2024, è già tempo di pensare alla. Il massimo circuito internazionale itinerante di atletica leggera prevede alcune tappe anche per la fine del mese di agosto. Vediamo insiemee chi scenderà in pista.Torna la. Per il 2024 sono 14 le tappe previste, le prime si sono svolte ad aprile e le ultime termineranno a settembre con il meeting di Zurigo e le finali a Bruxelles previste per il 13 e 14. Causa Olimpiadi, la competizione si è fermata dal 26 luglio al 11 agosto e riprenderà ail 22 agosto. Poi sarà la volta di Slesia il 25. L’appuntamento del 22 agosto 2024 sarà tramesso in prima serata da Rai 3 alle ore 20.00, la telecronaca sarà affidata a Franco Bragagna mentre il commento tecnico a Stefano Tilli. Interviste a cura di Davide Labate.