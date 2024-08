De Lellis e Tony Effe beccati in un camerino | Cosa facevano

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di lunedì 19 agosto 2024) Tra rumor, smentite, indiscrezioni e segnalazioni continua la frequentazione trae Giulia De. I due sono stati paparazzati insieme per la prima volta dai fotografi del settimanale Chi a Napoli a giugno, dopo un concerto di Geolier. Il trapper e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne sono stati visti anche al matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, dove pare che lei abbia fatto una scenata perché una ragazza si è avvicinata troppo al cantante di Miu Miu. “Ha discusso con una tipa perché si era appartata a fumare con. Ha proprio fatto una scenata a lui e lei. Al matrimonio c’era anche Andrea Damante, ma non ha parlato troppo con la sua ex. Lui è arrivato da solo, mentre Giulia era con un suo amico. Da quello che ho visto era palese chee Giulia stessero insieme, ma lui mi ha dato l’impressione di essere un bel furbetto.