Crollo azioni titoli difesa Leonardo al -2% Rheinmetall e Hensoldt cedono il 5% e 7% possibile stop della Germania a Kiev

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di lunedì 19 agosto 2024) La settimana borsistica per inon è iniziata in positivo:apre la mattinata con un ribasso del circa 2%, anche le tedeschesono arrivate a cedere oltre il 5% e il 7%, la francese Dassault Aviation fino alle 10 di questa mattina viaggiava circa in p