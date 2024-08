Criticare un magistrato si può Anzi è un dovere prima che un diritto

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di lunedì 19 agosto 2024) Sorpresa e doppio wow.i magistrati non è più un’eresia di stato. Mettere in luce i loro errori, anche con crudezza, non è più un tabù. E utilizzare la libertà di stampa Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti