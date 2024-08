Classifica FIMI | Vera Baddie di Anna si riconferma negli album Sesso e Samba nei singoli

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di lunedì 19 agosto 2024) Con qualche giorno di ritardo, a causa della festività di Ferragosto, è arrivata l’ora di scoprire larelativa alle vendite e agli ascolti streaming dal 9 al 15 agosto 2024. Nulla scalfisce le vette deglie dei, dove si trovano, rispettivamente, ancora una voltacone Tony Effe e Gaia con. Sal Da Vinci entra inoltre in Top20 con Rossetto e caffè. Ecco tutti gli aggiornamenti.– IRispetto a sette giorni fa, sono rimaste intatte le prime cinque posizioni. Subito dopo la capolista, in vetta da undici settimane, hanno confermato il successo 30°C di, Storie brevi di Tananai elisa, Paprika di Ghali e Come un tuono di Rose Villain feat. Guè. Continua alla #6 l’avanzata di Mezzo rotto di Alessandra Amoroso e BigMama (+4). Sale alla #7 Malavita dei ComaCose (+1).