Cittadinanza | Bonaccini Pd ' sullo ius soli per ora chiacchiere da FI ci attendiamo fatti'

(Di lunedì 19 agosto 2024) Roma, 19 ago (Adnkronos) - Siete pronti a fare sponda con Fi'ius'? "A me lepiacciono poco, mentre apprezzo i. Noi siamo convinti che chi nasce qui, va a scuola con i nostri bambini, non possa non avere gli stessi diritti. L'apertura di Fi è importante e vedremo se dalle intenzioni si passerà a qualche fatto concreto. Noi siamo disponibili a discuterne subito, non per un calcolo politicista ma per dare più diritti a chi oggi non ne ha o ne ha troppi pochi". Lo dice Stefanosu la Stampa. Azzardi un pronostico: questo governo dura fino alla fine? "Io penso che hanno una maggioranza talmenteda numericamente che non credo vogliano andare a casa prima del previsto. Certo è che vedo più nubi che sole nei prossimi mesi, perché la crescita sarà bassa e le tensioni aumenteranno", spiega il presidente del Pd.