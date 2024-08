Che isteria interessata sul Papilloma virus

Leggi tutta la notizia su laverita.info

(Di lunedì 19 agosto 2024) Il vaccino, che in Puglia il governatore Michele Emiliano ha reso obbligatorio, è parzialmente efficace soltanto nelle donne adulte. In compenso, l’elenco degli effetti collaterali è spaventoso. Eppure le pressioni commerciali in tutto il mondo sono fortissime.