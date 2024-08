Caveau in casa con 8 milioni di euro in contanti il ‘tesoro’ di un medico di Pompei

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 19 agosto 2024) Roma, 19 ago. (Adnkronos) – Quasi 8insono stati trovati dai finanzieri del comando provinciale di Napoli all’interno dell’abitazione di un, residente a Santa Maria la Carità e che svolge la sua attività a. Il professionista, che opera nel settore previdenziale, non è riuscito a giustificare la provenienza del denaro che è stato così sequestrato. In particolare, i militari del Gruppo Torre Annunziata, in fase di apertura di una verifica fiscale nei confronti del, mediante accesso domiciliare autorizzato dalla procura oplontina, hanno trovato un locale nascosto dietro un armadio, adibito a, all?interno del quale è stata scoperta l?ingente quantità di denaro in, suddivisa per lo più in ?mazzette? da 20, 50, 100 e 200, avvolte in buste con scritte e annotazioni varie.