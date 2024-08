Castellanos si prende la Lazio | l’EREDITÁ di Immobile non gli pesa – PAGELLE

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di lunedì 19 agosto 2024) Ledel Taty, migliore in campo nellanella vittoria contro il Venezia: segna, due legni e siun rigore I giornali oggi in edicola hanno stilato ledel match trae Venezia, che ha visto i biancocelesti imporsi con il risultato di 3-1 in rimonta. Il migliore in campo è senza dubbio