Calciomercato Milan OFFERTA per Terracciano | è una squadra di SERIE A ecco la SITUAZIONE

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di lunedì 19 agosto 2024) Ilpotrebbe salutare un proprio componente della rosa. Si tratta diIlè molto attivo in questa seconda parte della sessione estiva. Oltre agli arrivi, ci sarebbero anche alcune possibili cessioni a far cambiare le carte in tavola in casa rossonera. Secondo Fabrizio Romano,potrebbe finire al Como. PAROLE – «Il