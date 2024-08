Calciomercato Messina in attacco arriva Martino Cominetti | i dettagli

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 19 agosto 2024) Nuovo colpo didel. Il club annuncia di aver chiuso un accordo con. La punta centrale, che può operare anche come ala sinistra, era svincolata e nelle ultime stagioni ha giocato in Serie D con NovaRomentin, ProPalazzolo, Sestri Levante. Il comunicato del club “L’Acrcomunica l’ingaggio dell’attaccante.Il classe 98? ha firmato un contratto annuale che lo legherà al club biancoscudato fino al 30/06/2025.” L'articolo, in: iCalcioWeb.