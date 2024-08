Calciomercato Juventus la decisione definitiva di Kalulu

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 19 agosto 2024) Una giornata importantissima per la, dentro e fuori dal campo. I bianconeri sono stati protagonisti di un grande esordio nel campionato di Serie A: la gara contro il Como si è conclusa sul risultato di 3-0. E’ in arrivo anche il nuovo difensore per Thiago Motta:. Secondo quanto riferito da Sky Sport il calciatore del Milan ha preso la suae ha detto sì.