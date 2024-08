Calciomercato Juventus CHIUSO il colpo KALULU | il difensore ha ACCETTATO il trasferimento

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di lunedì 19 agosto 2024) Ilha completato l’acquisto di Pierredal Milan: ecco la situazione È fatta per ilper quanto riguarda Pierre. Secondo Fabrizio Romano, ilha infineil passaggio in bianconero. PAROLE – «Pierrealla, here we go! Accordo raggiunto dopo ulteriori colloqui segnalati in mattinata. La commissione del prestito sarà