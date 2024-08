Calciomercato il Napoli saluta Cajuste | Grazie Jens e in bocca al lupo

Leggi tutta la notizia su today

(Di lunedì 19 agosto 2024)lascia ildopo una sola stagione in azzurro. Il centrocampista svedese si trasferisce in Inghilterra all'Ipswich Town con la formula del prestito con diritto in riscatto.La società partenopea hato il calciatore con un messaggio sui social: "e inal