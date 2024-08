Cabine di lusso e l' albero più alto al mondo | i segreti della nave affondata a Palermo

Leggi tutta la notizia su ilgiornale

(Di lunedì 19 agosto 2024) Varato dalla Perini Navi, il Bayesian è stato costruito totalmente in alluminio e dotato di undi 75 metri, il più grande mai realizzato in alluminio. A bordo c'erano 22 persone, di cui dieci dell'equipaggio e 12 ospiticrociera in sei