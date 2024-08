Brescianini e Retegui trascinano l’Atalanta Lecce travolto 4-0

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 19 agosto 2024)(ITALPRESS) – Esordio spumeggiante perdi Gian Piero Gasperini, che batte per 4-0 ildi Luca Gotti nella prima apparizione della sua Serie A 2024/2025. Dopo un avvio non semplice per merito di unaggressivo, De Roon e compagni accrescono la loro intensità e ipotecano il match grazie alle doppiette dei neo acquisti. Inizio di partita intenso, come detto, da parte del, che nei primi venti minuti prende di sorpresacon un pressing ben coordinato. Difficoltà dunque per la squadra di Gasperini nell’impostare con pulizia la propria manovra, ben contrastata dall’aggressività della linea difensiva giallorossa. I bergamaschi col passare dei minuti alzano però i giri del motore, creando il primo pericolo al 24?, grazie al servizio di Ederson per il taglio di De Ketelaere che di testa impegna Falcone in tuffo.