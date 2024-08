Borsa | Asia contrastata pesa il balzo dello yen Tokyo -177%

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 19 agosto 2024) Avvio di settimana contrastato per le principali borse die Pacifico a causa del rialzoyen e per l'attesa del simposio dei banchieri centrali di Jackson Hole (Usa), che apre i battenti giovedì prossimo. Sui listini orientali hanno influito inoltre le prese di beneficio dopo i forti rialzi della scorsa settimana. Sotto pressione(-1,77%), debole Seul (-1,07%), positive invece Taiwan (+0,27%) e Sidney (+0,12%). Ancora in fase di scambi Hong Kong (+0,84%), Shanghai (+0,46%), Mumbai (+0,07%) e Singapore -0,05%). Negativi i future sull'Europa e sui listini Usa nel giorno dell'indice predittivo Usa di luglio. In rialzo l'oro (+1,56% a 2.503,23 dollari l'oncia), che raggiunge nuovi massimi su ipotesi di un possibile taglio dei tassi Usa. In calo invece il greggio (Wti -0,67% a 76,14 dollari al barile) e il gas naturale (-0,6% a 39,4 euro al MWh).