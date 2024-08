Bologna morta bimba caduta dal 3piano

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di lunedì 19 agosto 2024) 22.30 Unadi 4 anni èin ospedale adopo che nel primo pomeriggio erada un balcone al terzo piano di un condominio. Si sarebbe trattato di un tragico incidente. In casa in quel momento c'erano la madre di origine pakistana e un'altra figlia di pochi mesi. I sanitari del 118sono subito intervevenuti rianimando a lungo la piccola che poi è deceduta nel nosocomio emiliano. Sul posto la polizia per gli accertamenti di rito.