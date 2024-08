Bologna infortunio al ginocchio per Cambiaghi | trauma distorsivo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 19 agosto 2024) Si ferma per unall’attaccante del, Nicolò. Dopo il match d’esordio in campionato contro l’Udinese, l’esterno rossoblù, come fa sapere il club felsineo in una nota, è stato sottoposto a degli esami che “hanno evidenziato undelsinistro”. Le condizioni saranno verranno rivalutate nei prossimi giorni. Nella partita pareggiata contro l’Udinese, l’ex Empoli ha giocato 20 minuti, dopo aver preso il posto di Orsolini.alperSportFace.