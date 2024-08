Blake Lively è cattiva perché tutti odiano l’attrice dopo l’uscita dell’ultimo film

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di lunedì 19 agosto 2024) Da giorni sui social non si fa che parlare di. E non esattamente in termini positivi. Dal tour promozionale per il"It End With Us", fino al suo atteggiamento in una vecchia intervista del 2016, ecco cosa ha scatenato un'ondata di odio nei confronti dell'attrice.