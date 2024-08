Bimbo di 5 anni cade dal terzo piano mentre gioca col fratellino | è gravissimo

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di lunedì 19 agosto 2024) Undi appena 5sta lottando per la vita dopo essere caduto da una finestra al, facendo un volo di 8 metri. La dinamica del drammatico incidente non è del tutto chiara: sembra che il bambino stessendo insieme alin camera da letto quando, non si sa come