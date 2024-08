Bimba di 4 anni cade dal balcone del terzo piano e muore

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 19 agosto 2024) Bologna, 19 agosto 2024 – Tragedia nel pomeriggio a Bologna. Unadi 4è caduta daldaldi una casa di via della Campagna 22. Si tratta di una famiglia pakistana, in casa c’era solo la madre con un’altra figlia di pochi mesi. La bambina è stata rianimata a lungo, ma purtroppo è deceduta in ospedale, dove è arrivata in condizioni critiche. Si è trattato di un tragico incidente. Sul posto sono giunti gli agenti di polizia e il 118. Notizia in aggiornamento