Beetlejuice 2 Jenna Ortega ‘sconvolta’ da Michael Keaton sul set | Non credevo ai miei occhi

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di lunedì 19 agosto 2024), nuova icona dell’horror giovane, ha parlato, in una recente intervista, della reazione avuta sul set dopo aver vistocon indosso i costumi di scena di, il sequel del classico di Tim Burton, in uscita a settembre, rimarcando come l’attore premio Oscar per Birdman fosse assolutamente irriconoscibile e, allo stesso tempo, identico al se stesso di trent’anni. Un’esperienza chedefinisce scherzosamente “delirante”.