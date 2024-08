Basta con Morgan per favore è inutile come la politica culturale dell’ultima sinistra

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di lunedì 19 agosto 2024)conper, lo ritengo uno sfigato che ha raggiunto la fama attraverso le ‘Sgarbinate’. Non mi ha mai convinto e se volete continuare a darmi il cordoglio dicendo che è un bravo musicista, vi invito a cantarmi almeno cinque canzoni.conIl tipo in questione attacca Emma Marrone e pubblica sui suoi canali social la canzone ‘Rutta’ utilizzando le parole della cantante salentina che si era schierata a difesa di Angelica Schiatti. “In un mondo disiate Calcutta”, aveva detto Emma in riferimento alle accuse di stalking che hanno coinvolto Marco Castoldi. “Non c’è niente di più scomodo di una persona scomoda”, dice il cantante nella sua nuova canzone. Purtroppo il pupazzetto sfigato e truccatola morte, crede di essere culturalmente e intellettualmente avanti perchè si comporta da arrogante maleducatoSgarbi.