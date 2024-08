Bari | tir incendiatosi in tangenziale mentre era in marcia Traffico rallentato all' alba

Leggi tutta la notizia su noinotizie

Un tir ha preso fuoco intorno alle 3. Zona di via Napoli, verso sud. Il mezzo pesante è stato fermato dal suo conducente che, allertati i pompieri, si è messo in salvo. Il tir trasportava merce per un supermercato, generi alimentari compresi. I vigili del fuoco hanno dovuto impiegare diverse ore per spegnere l'incendio.