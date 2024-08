ATP Cincinnati la differenza in punti per Sinner tra finale e vittoria del torneo Un gruzzolo non indifferente

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 19 agosto 2024) Come per tutti i tornei di categoria ATP Masters 1000, l’approdo all’incontro conclusivo assegna 650, mentre lane consegna, appunto, 1000: ci sono 350in palio nell’ultimo atto deiOpen 2024 di tennis che vedrà opposti, non prima della mezzanotte italiana, l’azzurro Jannike lo statunitense Frances Tiafoe. Per l’azzurro non cambierà nulla in quanto a piazzamento nel ranking ATP, né nell’essere testa di serie numero 1 agli US Open, ma ovviamenteandrebbe ad incamerare altri 350in classifica e domani, nell’aggiornamento della graduatoria mondiale successivo alladisalirebbe a quota 9760 e non più alla quota attuale di 9410.