Atp 250 Winston-Salem 2024 | programma orari e ordine di gioco martedì 20 agosto

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 19 agosto 2024) Ildi20dell’Atp 250 di, torneo che si disputa sul cemento outdoor statunitense dal 18 al 24. Prosegue ildel primo turno, ma andranno in scena anche una buona parte delle sfide del secondo turno, come quella tra Cerundolo e Svajda e quella tra Baez e Coric. In campo tra gli italiani Sonego, che sfida lo svizzero Stricker, e Darderi, che attende uno tra Goffin e Munar. Ecco, quindi, ildi giornata.