Atalanta Koopmeiners e Lookman? Il tecnico Gasperini risponde così

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 19 agosto 2024) Esordio da impazzire dell’nel campionato di Serie A: la sfida contro il Lecce si è conclusa sul netto risultato di 0-4. Nel post-partita ilGian Pierosi è presentato ai microfoni dei giornalisti. “Abbiamo messo in campo una prestazione molto bella, sotto tutti gli aspetti. Questa squadra, in una situazione apparentemente di difficoltà, mostra dei giocatori che passano sopra tutto, vanno in campo e giocano. Faccio i complimenti a Retegui e Brescianini. Sono due giocatori di Serie A che conosco molto bene, che ho incontrato da avversari e che è stato facile inserire, anche grazie ad una squadra che li aiuta e che li mette in condizione di fare bene”.l’allenatore dell’. Il calciomercato “e Koopmainers? Nessuno si aspettava questa situazione, per questo al momento navigo a vista -sottolineaa Sky Sport-.