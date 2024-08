AMON AMARTH in concerto lunedì 19 agosto a Lignano Sabbiadoro

Leggi tutta la notizia su udine20

(Di lunedì 19 agosto 2024) Grande ritorno in Italia per gli, formazione svedese che ha conquistato i fan anno dopo anno grazie a una proposta fatta di melodic death metal intransigente e tematiche legate alla mitologia norrena. Il gruppo, guidato dalla voce di Johan Hegg, sarà eccezionalmente in Italia per un unico esclusivoin programma domani,192024, all’Arena Alpe Adria diper ilSunset Festival. I biglietti per l’evento, organizzato da Zenit srt, in collaborazione con Città di, Regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismoFVG, sono in vendita sul circuito Ticketone e lo saranno anche alla biglietteria deldalle 17.30. Porte aperte alle 18.30 e inizio spettacolo previsto alle 19.15 con il live dei Kanonenfieber. Alle 20.10 circa spazio al secondo opening act, gli Insomnium mentre alle 21.