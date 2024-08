Alla Sandro Abate arriva lo spagnolo Marin per tutti Josema

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 19 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiL’AsdFive Soccer comunica di aver acquisito per la stagione 2023-2024 il diritto alle prestazioni sportive di Josè Manuel Martinezdetto, difensore, classe 1998, nato a Murcia, nazionalità spagnola. E’ tra i giocatori iberici più forti nel panorama del futsal. A 14 anni entra a far parte del settore giovanile del Pozo Murcia, club con il quale ha debuttato successivamente in prima squadra. Qui nella stagione 2017/2018 ha vinto il campionato di Seconda Divisione. Ha vestito la maglia del Jimbee Cartagena due volte (stagione 2019/2020 e per una parte del 2022/2023).ha giocato anche per El Ejido Futsal (2020/2021 e 2021/2022) e Atletico Benavente (2022/2023), entrambi nella categoria Silver. Con la squadra di Almeria è stato nominato dall’Associazione Giocatori di Futsal miglior giocatore della stagione 2020/2021.