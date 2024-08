Alien | Romulus il regista spiega il legame con Prometheus e spiega il design della creatura – SPOILER

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di lunedì 19 agosto 2024), ililconilL’atteso ritorno di Sir Ridley Scott al franchise diè stato motivo di festa per gli appassionati di fantascienza, madel 2012 non è stato esattamente quello che la maggior parte si aspettava. Piuttosto che essere un vero e proprio film horror, il prequel esplorava la confusa origine degli Xenomorfi, introducendo gli Ingegneri, una razzaa responsabilecreazione del genere umano. Cinque anni dopo,: Covenant ha proseguito la storia, solo che il suo scarso successo al botteghino ha fatto deragliare i piani di Scott di realizzare una trilogia che si collegasse direttamente agli eventi di. Per questo motivo siamo rimasti con una lunga lista di domande senza risposta.