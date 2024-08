Alessio Falsone dopo Anita Olivieri ritrova l’amore con una ex protagonista di Uomini e Donne? Il gossip

Leggi tutta la notizia su blogtivvu

(Di lunedì 19 agosto 2024) La storia tral’uscita dal Grande Fratello, è durata come un gatto in tangenziale. Secondo gli ultimi pettegolezzi, pare che lui stia già frequentando un ex volto di? Lei è un ex diLa notizia è "con una exdi? Il" L'articolocon una exdi? Ilproviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.