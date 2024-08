Achille Costacurta ne combina un’altra | polemiche per un nuovo video

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di lunedì 19 agosto 2024) Si è da poco placata l’ondata diper le storie Instagram in cuiha mostrato mazzette di soldi e bustine con strane sostanze e lui invece di calmare le acque è tornato col botto. Il 19enne ha fatto il suo comeback su TikTok (l’account Instagram è ancora disattivato) con unin cui appare insieme al padre sulle note di ‘Contro le Camionette’ di Samuele Nisi: “Ci chiamano figli di P perchè facciamo casini con la nostra gang. Chi ci guarda male lo sa bene che il ferro fa bam bam bam. Parlate di me, la vostra è solo invidia, a quel paese chi mi odia. È diventato come un cliché, ma punto sempre in alto del resto me ne frego. Nelle lambo di notte contro le camionette scappiamo dagli infami e dalle manette. Siamo fatti così Gucci, Fendi, Armani. Mille K al giorno poi nella suite“.e le nuoveper ilcon i denti d’oro.