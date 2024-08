A Impruneta divieto installare condizionatori su strade o spazi pubblici

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 19 agosto 2024) Firenze, 19 agosto 2024 -dio pompe di calore sulle facciate che insistono su, per garantire una maggior tutela del decoro urbano, e nuove regole sugli impianti fotovoltaici. Sono le principali novità del regolamento edilizio del Comune di, aggiornato lo scorso 30 luglio. In riferimento a pannelli solari termici, fotovoltaici e ai generatori eolici il Comune stabilisce “che i pannelli solari devono essere installati non oltre il filo esterno del fabbricato. Questa modifica amplia la superficie disponibile per l’installazione dei pannelli”. Inoltre è stato aumentato “il limite massimo di copertura dei pannelli fino al 50% della superficie di ogni falda, applicabile esclusivamente agli edifici situati nel tessuto storico del capoluogo e agli edifici classificati come 'restauro' su tutto il territorio comunale”.