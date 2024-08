Vuelta a España 2024 | Kaden Groves beffa in volata Wout van Aert il belga è la nuova Maglia Rossa

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 18 agosto 2024) Era un duello annunciato e così è stato:vancontronella primadella, a spuntarla è l’australiano dell’Alpecin – Deceuninck che trova il suo quinto successo in carriera nel Grande Giro iberico. Ilpuò consolarsi perché grazie agli abbuoni sale in vetta alla classifica generale, strappando laa Brandon McNulty. Pronti, via ed è andata in scena la fuga di giornata: protagonisti due spagnoli, Ibon Ruiz (Equipo Kern Pharma) e Luis Ángel Maté (Euskaltel – Euskadi). Per loro vantaggio massimo che ha sfiorato i 5?, poi il gruppo con un’andatura regolare si è messo a ridurre il gap, andando a mano a mano a riprendere gli attaccanti. Giornata di calma piatta nel plotone, ritmo molto basso (spesso al di sotto dei 40 km/h), corsa che si è infiammata solo nel finale per andare a caccia dello sprint sul traguardo di Ourém.