Vuelta 2024 terza tappa Lousa – Castelo Branco | percorso e altimetria

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 18 agosto 2024) Laa Espanaprosegue con la. I corridori saranno impegnati nei 191.2 km da. La partenza è in programma alle 11.50, mentre l’arrivo è previsto alle 16.20. Non ci saranno asperità altimetriche per i primi 80 km, poi si salirà al km 84 sull’Alto de Texeira (GPM 2ª categoria di 17.5 km al 3.2% di pendenza media). Si resterà quota sempre intorno agli 800 metri fino al GPM di quarta categoria dell’Alto de Alpedrinha (6.4 km al 3.4%). Tra i due GPM ci sarà lo Sprint di Fundao. START LIST E FAVORITI CALENDARIO COMPLETOSportFace.