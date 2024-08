Voragine nel Napoletano | nessun ferito

Leggi tutta la notizia su anteprima24

Tempo di lettura: < 1 minutoUnasi è aperta in via Mercato di Sabato, a Monte di Procida, in provincia di Napoli. Sul posto sono intervenuti i carabinieri nella sezione radiomobile di Pozzuoli. La strada è stata chiusa in attesa dell'intervento dei vigili del fuoco. Non ci sono feriti.