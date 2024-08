Volley A2 suona la campanella | ricomincia la stagione di Brescia

Leggi tutta la notizia su today

(Di domenica 18 agosto 2024) Pronta are la nuova. L'Atlantide Pallavoloè pronta a tornare in palestra per vivere una nuovain serie A2. La formazione del tecnico Zambonardi si troverà martedì 20 agosto dalle 16 al palazzetto Molinari di Caionvico in via Goldoni 9: prima uno spazio per i