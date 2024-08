Viola il divieto di avvicinamento alla madre arrestato dai carabinieri

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 18 agosto 2024) Città di Castello (Perugia), 18 agosto 2024 – Un uomo di 47 anni è statodaidi Città di Castello per averto ildi. Nel mese di giugno il tribunale di Perugia, a seguito di ripetuti episodi di maltrattamenti e minacce nei confronti della donna, ha imposto all'uomo la misura cautelare dell'allontanamento dcasa familiare e ildidonna. Nei giorni scorsi, incurante del, ha avvicinato per strada la donna pretendendo da lei denaro contante. Intimorita dall'episodio è andata in caserma per chiedere aiuto e ihanno immediatamente rintracciato eil quarantasettenne. A seguito del rito direttissimo davanti al tribunale di Perugia, il giudice ha disposto l'obbligo di firma giornaliera presso il comando