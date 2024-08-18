Viabilità Roma Regione Lazio del 18-08-2024 ore 19:30 (Di domenica 18 agosto 2024) Viabilità DEL 18 AGOSTO 2024 ORE 19.20 UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio PERCORRENDO L’AUTOSTRADA A1 NAPOLI Roma SI RALLENTA ALTEZZA FERENTINO DIREZIONE Roma SULLA A24 Roma TERAMO INCIDENTE RISOLTO E TRAFFICO IN VIA DI NORMALIZZAZIONE ALTEZZA VICOVARO DIREZIONE Roma SI RALLENTA SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD ALTEZZA GRANDE RACCORDO ANULARE IN INGRESSO NELLA CAPITALE PERCORRENDO LA STRADA REGIONALE NETTUNENSE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO A FRATTOCCHIE TRA VIA FALCONELLA E VIA DELLA FALCOGNANA NEI DUE SENSI DI MARCIA Servizio fornito da AstralLeggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 18-08-2024 ore 19:00 - 20 UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO PERCORRENDO L’AUTOSTRADA A1 NAPOLI ROMA CODE TRA FROSINONE E FERENTINO DIREZIONE ROMA SEMPRE VERSO ROMA SULLA A24 ROMA TERAMO UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO ALTEZZA VICOVARO MANDELA SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD CODE ALTEZZA GRANDE RACCORDO IN INGRESSO NELLA CAPITALE IN PROVINCIA DI LATINA TRAFFICO RALLENTATO SULLA STATALE PONTINA TRA CASALAZZARA ED APRILIA DIREZIONE LATINA MENTRE IN PROVINCIA DI FROSINONE SI RALLENTA IN VIA DEI MONTI LEPINI ALTEZZA VALLE FIORETTA DIREZIONE FROSINONE CASELLO AUTOSTRADALE Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 18-08-2024 ore 18:30 - VIABILITÀ DEL 18 AGOSTO 2024 ORE 18. 20 UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO PERCORRENDO L’AUTOSTRADA A1 NAPOLI ROMA CODE TRA FROSINONE E FERENTINO DIREZIONE ROMA SEMPRE VERSO ROMA SULLA A24 ROMA TERAMO UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO ALTEZZA VICOVARO MANDELA SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD CODE ALTEZZA GRANDE RACCORDO IN INGRESSO NELLA CAPITALE IN PROVINCIA DI LATINA TRAFFICO RALLENTATO SULLA STATALE PONTINA TRA CASALAZZARA ED APRILIA DIREZIONE LATINA MENTRE IN PROVINCIA DI FROSINONE SI RALLENTA IN VIA DEI MONTI LEPINI ALTEZZA VALLE FIORETTA DIREZIONE FROSINONE CASELLO AUTOSTRADALE Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 18-08-2024 ore 17:30 - VIABILITÀ DEL 18 AGOSTO 2024 ORE 17. 20 UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO PERCORRENDO L’AUTOSTRADA A1 NAPOLI ROMA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA FERENTINO E VALMONTONE DIREZIONE ROMA SEMPRE VERSO ROMA SULLA A24 ROMA TERAMO TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA VICOVARO E TIVOLI PERCORRENDO LA STRADA STATALE SALARIA IN PROVINCIA DI RIETI RALLENTAMENTI E CODE ALTEZZA BORGO SANTA MARIA DIREZIONE ROMA MENTRE IN PROVINCIA DI VITERBO SI RALLENTA SULLA STRADA PROVINCIALE VALLE DI VICO IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON STRADA DI ACCESSO LAGO DI VICO NEI DUE SENSI DI MARCIA RIMAMENDO IN PROVINCIA DI VITERBO SI RALLENTA SULLA PROVINCIALE BLERANA A VETRALLA ALTEZZA STRADA DELLE VALLI NELLE DUE DIREZION9I Servizio fornito da Astral. romadailynews
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