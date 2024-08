Viabilità Roma Regione Lazio del 18-08-2024 ore 19 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 18 agosto 2024)DEL 18 AGOSTOORE 19.20 UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPERCORRENDO L’AUTOSTRADA A1 NAPOLISI RALLENTA ALTEZZA FERENTINO DIREZIONESULLA A24TERAMO INCIDENTE RISOLTO E TRAFFICO IN VIA DI NORMALIZZAZIONE ALTEZZA VICOVARO DIREZIONESI RALLENTA SULLA DIRAMAZIONESUD ALTEZZA GRANDE RACCORDO ANULARE IN INGRESSO NELLA CAPITALE PERCORRENDO LA STRADA REGIONALE NETTUNENSE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO A FRATTOCCHIE TRA VIA FALCONELLA E VIA DELLA FALCOGNANA NEI DUE SENSI DI MARCIA Servizio fornito da Astral