Viabilità Roma Regione Lazio del 18-08-2024 ore 15 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 18 agosto 2024)DEL 18 AGOSTOORE 15.20 UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPERCORRENDO L’AUTOSTRADA A1 NAPOLITRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA FERENTINO E VALMONTONE DIREZIONERIMANENDO SULLA A1 TRATTOFIRENZE RALLENTAMENTI E CODE ALTEZZA FABRO DIREZIONE FIRENZE SULLA A24TERAMO SI RALLENTA PER IL MALTEMPO TRA VICOVARO E CASTEL MADAMA NEI DUE SENSI PER IL TRASPORTO PUBBLICO LINEA FL3VITERBO CIRCONE SOSPESA TRASAN PIETRO E VIGNA CLARA PER ALLAGAMENTO DELLA SEDE FERROVIARIA Servizio fornito da Astral