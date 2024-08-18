Viabilità Roma Regione Lazio del 18-08-2024 ore 15:30 (Di domenica 18 agosto 2024) Viabilità DEL 18 AGOSTO 2024 ORE 15.20 UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio PERCORRENDO L’AUTOSTRADA A1 NAPOLI Roma TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA FERENTINO E VALMONTONE DIREZIONE Roma RIMANENDO SULLA A1 TRATTO Roma FIRENZE RALLENTAMENTI E CODE ALTEZZA FABRO DIREZIONE FIRENZE SULLA A24 Roma TERAMO SI RALLENTA PER IL MALTEMPO TRA VICOVARO E CASTEL MADAMA NEI DUE SENSI PER IL TRASPORTO PUBBLICO LINEA FL3 Roma VITERBO CIRCOLazioNE SOSPESA TRA Roma SAN PIETRO E VIGNA CLARA PER ALLAGAMENTO DELLA SEDE FERROVIARIA Servizio fornito da AstralLeggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 18-08-2024 ore 13:30 - 20 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN PRIMO PIANO L’A1 ROMA-NAPOLI, RIMOSSO L’INCIDENTE AL KM 607 IN DIREZIONE ROMA; CODE IN SMALTIMENTO TRA FERENTINO E ANAGNI. ORA IL TRASPORTO FERROVIARIO, A CAUSA DI UN ALLAGAMENTO RESTA SOSPESA LA CIRCOLAZIONE SULLA CINTURA NORD DELLA FL3 ROMA-BRACCIANO-VITERBO TRA SAN PIETRO E VIGNA CLARA. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 18-08-2024 ore 12:30 - VIABILITÀ DEL 18 AGOSTO 2024 ORE 12. ANDIAMO SUL LITORALE, ANCORA CHIUSE AL TRAFFICO VIA OSTIENSE E LA VIA DEL MARE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI PER CONSENTIRE LE VERIFICHE SULLA STABILITÀ DI ALCUNE PIANTE AD ALTO FUSTO; NELLO SPECIFICO LA ?VIA DEL MARE È CHIUSA TRA VIA GUIDO CALZA E VIALE VASCO DE GAMA, MENTRE IN VIA OSTIENSE IL DIVIETO È ATTIVO TRA VIA LUCIO LEPIDIO E VIA DELLA STAZIONE DI OSTIA ANTICA. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 18-08-2024 ore 11:30 - I TRENI REGIONALI POSSONO REGISTRARE RITARDI E CANCELLAZIONI. INFINE, QUESTA SERA ALLO STADIO OLIMPICO TORNA L’APPUNTAMENTO CON LA SERIA A: LAZIO E VENEZIA SONO PRONTE A SFIDARSI NEL MATCH VALIDO PER LA PRIMA GIORNATA DI CAMPIONATO; CALCIO D’INIZIO ALLE 20. RICORDIAMO CHE FINO ALLE 22:00 È ATTIVO IL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE PER I MEZZI PESANTI SULLA RETE AUTOSTRADALE. romadailynews
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