Viabilità Roma Regione Lazio del 18-08-2024 ore 13:30 (Di domenica 18 agosto 2024) Viabilità DEL 18 AGOSTO 2024 ORE 13.20 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio IN PRIMO PIANO L’A1 Roma-NAPOLI, RIMOSSO L’INCIDENTE AL KM 607 IN DIREZIONE Roma; CODE IN SMALTIMENTO TRA FERENTINO E ANAGNI. RIMOSSO L’INCIDENTE ANCHE SULLA PONTINA, TRAFFICO TORNATO SCORREVOLE TRA GENIO CIVILE E APRILIA VERSO Roma. ANDIAMO SUL LITORALE, ANCORA CHIUSE AL TRAFFICO VIA OSTIENSE E LA VIA DEL MARE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI PER CONSENTIRE LE VERIFICHE SULLA STABILITÀ DI ALCUNE PIANTE AD ALTO FUSTO; NELLO SPECIFICO LA ?VIA DEL MARE È CHIUSA TRA VIA GUIDO CALZA E VIALE VASCO DE GAMA, MENTRE IN VIA OSTIENSE IL DIVIETO È ATTIVO TRA VIA LUCIO LEPIDIO E VIA DELLA STAZIONE DI OSTIA ANTICA. PERCORRIBILE VIA DEI RomaGNOLI.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
Video di Tendenza
- Viabilità Roma Regione Lazio del 18-08-2024 ore 12:30 - SULLA PONTINA È INVECE UN INCIDENTE LA CAUSA DELLE CODE TRA GENIO CIVILE E APRILIA VERSO ROMA. PERCORRIBILE VIA DEI ROMAGNOLI. SI SONO FORMATE CODE TRA FERENTINO E ANAGNI. 20 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN PRIMO PIANO L’A1 ROMA-NAPOLI, SI E’ VERIFICATO UN INCIDENTE AL KM 607 IN DIREZIONE ROMA; COINVOLTE 5 VETTURE IN 3 CORSIA. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 18-08-2024 ore 11:30 - 20 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO NESSUNA NOVITÀ DI RILIEVO RISPETTO AL PRECEDENTE APPUNTAMENTO, IL TRAFFICO CONTINUA A MANTENERSI SCORREVOLE LUNGO LE PRINCIPALI ARTERIE DELLA REGIONE. SUL FRONTE DELLA VIABILITÀ DISPOSTA UNA PARTICOLARE E PROVVISORIA DISCIPLINA DI TRAFFICO NELL’AREA DEL FORO ITALICO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 18-08-2024 ore 10:30 - ANDIAMO SUL LITORALE, ANCORA CHIUSE AL TRAFFICO VIA OSTIENSE E LA VIA DEL MARE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI PER CONSENTIRE LE VERIFICHE SULLA STABILITÀ DI ALCUNE PIANTE AD ALTO FUSTO; NELLO SPECIFICO LA ?VIA DEL MARE È CHIUSA TRA VIA GUIDO CALZA E VIALE VASCO DE GAMA, MENTRE IN VIA OSTIENSE IL DIVIETO È ATTIVO TRA VIA LUCIO LEPIDIO E VIA DELLA STAZIONE DI OSTIA ANTICA. romadailynews
Video Viabilità RomaVideo Viabilità Roma