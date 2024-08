Viabilità Roma Regione Lazio del 18-08-2024 ore 11 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 18 agosto 2024)DEL 18 AGOSTOORE 11.20 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLANESSUNA NOVITÀ DI RILIEVO RISPETTO AL PRECEDENTE APPUNTAMENTO, IL TRAFFICO CONTINUA A MANTENERSI SCORREVOLE LUNGO LE PRINCIPALI ARTERIE DELLA. RICORDIAMO CHE FINO ALLE 22:00 È ATTIVO IL DIVIETO DI CIRCONE PER I MEZZI PESANTI SULLA RETE AUTOSTRADALE. ANDIAMO SUL LITORALE, ANCORA CHIUSE AL TRAFFICO VIA OSTIENSE E LA VIA DEL MARE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI PER CONSENTIRE LE VERIFICHE SULLA STABILITÀ DI ALCUNE PIANTE AD ALTO FUSTO; NELLO SPECIFICO LA ?VIA DEL MARE È CHIUSA TRA VIA GUIDO CALZA E VIALE VASCO DE GAMA, MENTRE IN VIA OSTIENSE IL DIVIETO È ATTIVO TRA VIA LUCIO LEPIDIO E VIA DELLA STAZIONE DI OSTIA ANTICA. PERCORRIBILE VIA DEIGNOLI.