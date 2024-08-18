Viabilità Roma Regione Lazio del 18-08-2024 ore 11:30 (Di domenica 18 agosto 2024) Viabilità DEL 18 AGOSTO 2024 ORE 11.20 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio NESSUNA NOVITÀ DI RILIEVO RISPETTO AL PRECEDENTE APPUNTAMENTO, IL TRAFFICO CONTINUA A MANTENERSI SCORREVOLE LUNGO LE PRINCIPALI ARTERIE DELLA Regione. RICORDIAMO CHE FINO ALLE 22:00 È ATTIVO IL DIVIETO DI CIRCOLazioNE PER I MEZZI PESANTI SULLA RETE AUTOSTRADALE. ANDIAMO SUL LITORALE, ANCORA CHIUSE AL TRAFFICO VIA OSTIENSE E LA VIA DEL MARE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI PER CONSENTIRE LE VERIFICHE SULLA STABILITÀ DI ALCUNE PIANTE AD ALTO FUSTO; NELLO SPECIFICO LA ?VIA DEL MARE È CHIUSA TRA VIA GUIDO CALZA E VIALE VASCO DE GAMA, MENTRE IN VIA OSTIENSE IL DIVIETO È ATTIVO TRA VIA LUCIO LEPIDIO E VIA DELLA STAZIONE DI OSTIA ANTICA. PERCORRIBILE VIA DEI RomaGNOLI.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 18-08-2024 ore 10:30 - ASTRALSPA. 20 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO NESSUNA NOVITÀ DI RILIEVO RISPETTO AL PRECEDENTE APPUNTAMENTO, IL TRAFFICO CONTINUA A MANTENERSI SCORREVOLE LUNGO LE PRINCIPALI ARTERIE DELLA REGIONE. TUTTI I DETTAGLI SU INFOMOBILITA. ORA IL TRASPORTO FERROVIARIO, A CAUSA DI UN ALLAGAMENTO RESTA SOSPESA LA CIRCOLAZIONE SULLA CINTURA NORD DELLA FL3 ROMA-BRACCIANO-VITERBO TRA SAN PIETRO E VIGNA CLARA. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 18-08-2024 ore 09:30 - CI SPOSTIAMO SUL LITORALE, ANCORA CHIUSE AL TRAFFICO VIA OSTIENSE E LA VIA DEL MARE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI PER CONSENTIRE LE VERIFICHE SULLA STABILITÀ DI ALCUNE PIANTE AD ALTO FUSTO; NELLO SPECIFICO LA ?VIA DEL MARE È CHIUSA TRA VIA GUIDO CALZA E VIALE VASCO DE GAMA, MENTRE IN VIA OSTIENSE IL DIVIETO È ATTIVO TRA VIA LUCIO LEPIDIO E VIA DELLA STAZIONE DI OSTIA ANTICA. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 18-08-2024 ore 08:30 - ANCORA CHIUSE AL TRAFFICO VIA OSTIENSE E LA VIA DEL MARE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI PER CONSENTIRE LE VERIFICHE SULLA STABILITÀ DI ALCUNE PIANTE AD ALTO FUSTO; NELLO SPECIFICO LA ?VIA DEL MARE È CHIUSA TRA VIA GUIDO CALZA E VIALE VASCO DE GAMA, MENTRE IN VIA OSTIENSE IL DIVIETO È ATTIVO TRA VIA LUCIO LEPIDIO E VIA DELLA STAZIONE DI OSTIA ANTICA. INFINE, A CAUSA DELL’ALLAGAMENTO DELLA SEDE FERROVIARIA, LA CIRCOLAZIONE È SOSPESA TRA SAN PIETRO E VIGNA CLARA, SIAMO SULLA CINTURA NORD DELLA FL3 ROMA-BRACCIANO-VITERBO. romadailynews
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