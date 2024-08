Viabilità Roma Regione Lazio del 18-08-2024 ore 08 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 18 agosto 2024)DEL 18 AGOSTOORE 08.20 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLANESSUN PROBLEMA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO IN QUESTE ORE, LA CIRCONE VIENE INDICATA SCORREVOLE SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA. RICORDIAMO CHE ANCHE PER LA GIORNATA ODIERNA, PER I MEZZI PESANTI, È ATTIVO IL DIVIETO DI CIRCONE SULLA RETE AUTOSTRADALE FINO ALLE 22:00. ANCORA CHIUSE AL TRAFFICO VIA OSTIENSE E LA VIA DEL MARE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI PER CONSENTIRE LE VERIFICHE SULLA STABILITÀ DI ALCUNE PIANTE AD ALTO FUSTO; NELLO SPECIFICO LA ?VIA DEL MARE È CHIUSA TRA VIA GUIDO CALZA E VIALE VASCO DE GAMA, MENTRE IN VIA OSTIENSE IL DIVIETO È ATTIVO TRA VIA LUCIO LEPIDIO E VIA DELLA STAZIONE DI OSTIA ANTICA. PERCORRIBILE VIA DEIGNOLI.