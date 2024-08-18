Viabilità Roma Regione Lazio del 18-08-2024 ore 08:30 (Di domenica 18 agosto 2024) Viabilità DEL 18 AGOSTO 2024 ORE 08.20 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio NESSUN PROBLEMA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO IN QUESTE ORE, LA CIRCOLazioNE VIENE INDICATA SCORREVOLE SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA Regione. RICORDIAMO CHE ANCHE PER LA GIORNATA ODIERNA, PER I MEZZI PESANTI, È ATTIVO IL DIVIETO DI CIRCOLazioNE SULLA RETE AUTOSTRADALE FINO ALLE 22:00. ANCORA CHIUSE AL TRAFFICO VIA OSTIENSE E LA VIA DEL MARE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI PER CONSENTIRE LE VERIFICHE SULLA STABILITÀ DI ALCUNE PIANTE AD ALTO FUSTO; NELLO SPECIFICO LA ?VIA DEL MARE È CHIUSA TRA VIA GUIDO CALZA E VIALE VASCO DE GAMA, MENTRE IN VIA OSTIENSE IL DIVIETO È ATTIVO TRA VIA LUCIO LEPIDIO E VIA DELLA STAZIONE DI OSTIA ANTICA. PERCORRIBILE VIA DEI RomaGNOLI.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 18-08-2024 ore 07:30 - 20 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN PRIMO PIANO UN AGGIORNAMENTO SULL’A1 ROMA-NAPOLI, RIMOSSO L’INCIDENTE TRA COLLEFERRO E IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE ROMA SUD VERSO ROMA, CODE IN SMALTIMENTO. DA GIUSEPPE CUTRUPI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, IN CHIUSURA UN MESSAGGIO DI CIVILTÀ STRADALE. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 17-08-2024 ore 19:30 - INFINE, PASSIAMO AI TRASPORTI, SULLA LINEA AV NAPOLI ROMA CIRCOLAZIONE RALLENTATA PER UN GUASTO NEI PRESSI DI CASORIA RITARDI FINO A 30 MINUTI PER I TRENI ALTA VELOCITÀ DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, IN CHIUSURA UN MESSAGGIO DI CIVILTÀ STRADALE. Servizio fornito da Astral. SI VIAGGIA SU DUE CORSIE PER INCENDIO CHIUSA LA RAMPA IN DIREZIONE ANAGNINA. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 17-08-2024 ore 18:30 - INFINE, PASSIAMO AI TRASPORTI, SULLA LINEA FERROVIARIA FL3 ROMA-BRACCIANO-VITERBO A CAUSA DELL’ALLAGAMENTO DELLA SEDE FERROVIARIA, LA CIRCOLAZIONE È SOSPESA TRA SAN PIETRO E VIGNA CLARA, I TRENI POSSONO REGISTRARE RITARDI E CANCELLAZIONI DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, IN CHIUSURA UN MESSAGGIO DI CIVILTÀ STRADALE. romadailynews
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