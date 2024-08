Verona- Napoli 0-0 ultimi cinque del primo tempo LIVE

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 18 agosto 2024) Ildi Conte affronta l’esordio della propria stagione contro l’Hellasdi Zanetti. Fuori uno dei protagonisti voluto dl tecnico leccese, purtroppo Buongiorno si è fermato negligiorni e allora Juan Jesus lo sostituisce in questa prima giornata. 46?minuti di recupero 45? Altra occasione per Kvara, il georgiano scappa dietro la retroguardia avversaria ma il suo tiro è chiuso all’ultimo 43? Palla gol per Lobotka! Costruzione lenta dell’azione, ma ben eseguita, la palla arriva allo slovacco al centro dell’area.