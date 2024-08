Usa 2024 sondaggio | Harris in testa

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 18 agosto 2024) 15.39 Kamalasarebbe in vantaggio di 3 punti su Donald Trump, secondo unWashington Post-AbcNews-Ipsos Sul voto nazionale, la candidata dei democratici per la Casa Bianca sarebbe al 47% contro il 44% del tycoon, con Robert F. Kennedy Jr al 5%. All'inizio di luglio, Trump era al 43%, Biden al 42% e Kennedy al 9%. Dato il margine di errore, tuttavia, il vantaggio della vice di Biden non è considerato significativo.