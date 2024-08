Uomo morto in esplosione a Tel Aviv aveva un ordigno

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 18 agosto 2024) Undi 50 anni, la cui identità non è stata ancora resa nota, è rimasto ucciso questa sera nell'di unche avrebbe portato in uno zaino vicino a un camion a Tel. Lo riferiscono i telegiornali. Il comandante del distretto di polizia di Tel, Peretz Amar, ha dichiarato che "la vittima portava l'esplosivo". Sul posto è arrivato lo Shin Bet (la sicurezza interna). "Stiamo esaminando tutte le possibilità", ha detto la polizia, compresa quella che si tratti di terrorismo. L'è stato visto prima dell', indossava abiti lunghi insoliti per l'estate, stava camminando quando c'è stata l'