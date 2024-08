Una bambina cresce nell' Albania stremata da dittatura e povertà Solo la fantasia può aiutarla a spostare il giorno più in là Una storia ispirata alla realtà tra tragedia e sarcasmo

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di domenica 18 agosto 2024) Ari vive con i nonnia campagna desolata di un paesino dell’, dalle “parti di Sparta”. Tiene da conto l’unico paio di scarpe, cammina scalza per chilometri per riempire le taniche d’acqua trascinando l’asino, ascolta i pericolosi discorsi del nonno sulla politica e ha un unico sogno, che la madre venga a prenderla per portarla via in un abbraccio.