Un uomo uccide una donna in Alto Adige e si barrica in casa

(Di domenica 18 agosto 2024) AGI - Unha ucciso unain un'abitazione a San Candido, in, e gli inquirenti non escludono ci possa essere anche un secondo cadavere. L'nella notte ha imbracciato le armi del padre, ex guardia forestale, ha aperto il fuoco contro una. La Protezione civile ha emesso via radio una allerta alla popolazione di non lasciare le proprie case. L'to in un appartamento non distante dal commissariato della polizia di Stato nei pressi della strada statale della val Pusteria. Come apprende l'AGI, è atteso l'intervento del Gis dei Carabinieri e delle forze speciali per fare irruzione. Sul posto carabinieri e polizia. Stando alle prime informazioni il delitto è avvenuto in ambito familiare.