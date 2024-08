Umbria | Proietti ‘vogliamo costruire esempio per Italia’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 18 agosto 2024) Perugia, 18 ago. (Adnkronos) – “Vogliamo dare la speranza che attraverso una grande partecipazione sapremoun’che svetta e diventaper il nostro Paese”. Lo ha sottolineato Stefania, sindaca di Assisi e candidata alla presidenza della Regione per il centrosinistra alle prossime elezioni, nel corso di una conferenza stampa a Perugia. “Patto Avanti -ha spiegato- ha avuto la pazienza di aspettare circa un mese questa mia tortuosa decisione, chiamando una figura che amministra non iscritta ad alcun partito. Credo che questo segni un’evoluzione anche per tante persone che non sono andate più a votare, perchè magari non si ritrovano esattamente in un unico partito, ma che invece si ritrovano in quella cornice, in quella piattaforma aperta.